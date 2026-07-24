Il costo della ricostruzione di Gaza

Le ricostruzioni di Gaza dopo le offensive del 2008-09, del 2014 e del 2021 hanno richiesto circa dieci miliardi di dollari complessivi. Il costo totale delle quattro operazioni dal 2008 a oggi, calcolato a valori attuali, ammonta a 71,4 miliardi di dollari. Questa cifra si riferisce a un periodo di dieci anni e include le spese per le ricostruzioni successive alle offensive. Il dato è stato diffuso il 23 luglio da un rapporto congiunto di tre organizzazioni.

Le ricostruzioni di Gaza dopo le offensive del 2008-09, del 2014 e del 2021 sono costate insieme dieci miliardi di dollari a valori attuali. Il conto della quarta, presentato il 23 luglio da Oxfam con il Palestine Economic Policy Research Institute e il Palestine Trade Centre, è di 71,4 miliardi in dieci anni. Sette volte le tre precedenti sommate. Quel salto misura vent’anni di ricostruzioni impedite. Ogni piano è rimasto soffocato dal blocco e dall’offensiva successiva, arrivata prima della fine dei lavori. Chi aspettava di rientrare in casa dopo il 2014 non ci è mai tornato: quelle case sono andate in cenere nel 2023. Il rapporto, costruito su stime di Nazioni Unite, Unione europea e Banca mondiale, calcola 57,9 miliardi di danni e perdite e stima lo sviluppo umano arretrato di 77 anni in meno di tre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Financial Contributions to Gaza

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