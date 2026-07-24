Il caso Louis Vuitton | se la Moda entra a gamba tesa nei mondiali

Un marchio di moda di lusso ha intentato una causa contro l’organizzazione del Mondiale di calcio, accusandola di aver utilizzato il suo logo senza autorizzazione durante l’evento. La disputa riguarda l’uso di immagini e simboli della casa di moda nelle pubblicità e nei materiali promozionali legati alla competizione. La causa è stata presentata in un tribunale internazionale, chiedendo risarcimenti e la cessazione dell’uso non autorizzato. La questione evidenzia i conflitti tra marchi di alta moda e grandi eventi sportivi.

Il Mondiale di calcio è, per definizione, un evento di portata globale, che smuove interessi economici enormi, capace di catturare per un mese l’attenzione di miliardi di tifosi in tutto il pianeta. Un grande racconto sportivo, a maggior ragione quest’anno, con l’allargamento del formato a 48 squadre, che ha permesso anche a piccoli Paesi di vivere il sogno dei Mondiali. Una Coppa del Mondo, dunque, inclusiva come non mai, con ben 104 partite disputate tra Canada, Messico e Stati Uniti, nel solco dell’idea portata avanti in questi anni dalla Fifa di un calcio sempre più globale. Ma il torneo iridato non è solo il più grande evento calcistico che esista. 🔗 Leggi su Tpi.it

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