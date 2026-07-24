Il caso di Stella bambina stritolata dalla battaglia sull’affido

Una bambina di sei anni affetta da una rara malattia genetica è stata affidata al padre, sotto accusa per lesioni aggravate. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla tutela dei minori e sul sistema di affido, evidenziando le criticità di un procedimento giudiziario che coinvolge anche la salute e il benessere del minore. La situazione ha suscitato attenzione pubblica e mette in discussione le modalità di affidamento in casi complessi.

Il caso di Stella, una bambina romana di sei anni affetta da una rara malattia genetica, affidata al padre imputato per lesioni aggravate nei suoi confronti, riapre il dibattito sulla tutela dei minori e sul sistema dell’affido. Ne parlano avvocati, psicologi e rappresentanti delle istituzioni. Il caso Stella, bambina affidata al padre dopo un provvedimento contestato a Roma, apre un dibattito sulla tutela dei minori, sull’ascolto dei bambini e sul sistema dell’affido. Stella, sei anni e affetta da una rara malattia genetica, oggi vive lontana dalla madre. Avvocati, psicologi e parlamentari chiedono di riaprire il confronto sulle modalità con cui vengono prese decisioni così importanti per la vita dei minori. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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