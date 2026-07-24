Lettera solidale di 35 primi cittadini dem. Schlein, Conte e Prodi: «Lepore ha ragione». Il sindaco «Masaniello» o «Nerone», come in tanti lo chiamano dopo l’appello alla popolazione (violenta) a scendere in piazza, dice di sentirsi vicino solo a una delle due piazze, anche se lui è il sindaco pure dei violenti. E anzi, visto il suo pedigree politico, di sicuro tifa più per gli antagonisti. Figlio della Bologna bene, di professione politico, ha lavorato per la rossissima Lega Coop. Per il resto, ha sempre fatto lo stesso tragitto: casa-Pd, Pd-casa. E allora, cosa pensa di lui il campo largo? Il Pd condanna le violenze con distinguo. Mentre Bologna brucia la sinistra sembra preoccuparsi soprattutto di proteggere la propria narrazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il campo largo si stringe a difesa del sindaco che aizza gli sfascisti

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Hadi Rani: The Rajput Queen Who Defied an Emperor

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