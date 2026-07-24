Ogni giorno si registrano incidenti con monopattini, spesso senza targa e caschi. Nel bollettino di oggi, sono segnalati due feriti in incidenti di questo tipo. I giovani conducenti continuano a essere coinvolti in episodi che finiscono con ferite, senza che vengano sempre rispettate le norme di sicurezza. La situazione resta critica, con incidenti frequenti che coinvolgono monopattini senza tutela.

Un bollettino di guerra quotidiano. Ormai ogni giorno si contano i feriti, quando non i morti, per gli incidenti che coinvolgono giovanissimi conducenti di monopattini. E le forze dell’ordine intensificano i controlli per far rispettare le nuove e anche le precedenti norme, ignorate dalla quasi totalità degli utilizzatori di questi sempre più discussi mezzi di micromobilità elettrica. Dopo la tragedia di Bosnasco, quando è stata stroncata la giovane vita di Mohamed Ahmed Kholif Salah, originario della Libia e residente a Stradella, travolto e ucciso a 16 anni da un’auto mentre percorreva al buio la Statale 10 senza luci né casco, ieri poco prima delle 13. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il bollettino quotidiano. Due feriti in monopattino. Senza targa né caschi

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