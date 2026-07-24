Idrogeo S.r.l. entra a far parte di Aquanexa, che ora include anche questa società nel suo portafoglio di servizi. La transazione prevede l'acquisto del 70% delle quote di Idrogeo, realizzato tramite Tec.Am S.r.l. L'operazione rafforza l'offerta del gruppo nel settore dell'industria idrica, ampliando le competenze e i servizi disponibili. La conclusione dell'acquisizione è stata ufficializzata nelle scorse settimane.

Aquanexa, piattaforma integrata di servizi per l'industria idrica, annuncia l'acquisizione del 70% di Idrogeo S.r.l. (“Idrogeo”) tramite Tec.Am S.r.l. (“Tec.Am”), società del gruppo dedicata al trattamento delle acque potabili e reflue. Fondata nel 1979 a Fiorenzuola d'Arda (PC), Idrogeo progetta, realizza e manutiene pozzi per acqua per i settori idrico, geotermico, irriguo e industriale, con tecnologie all'avanguardia e profondità di perforazione fino a 1.200 metri. L'azienda, prima realtà italiana del settore a ottenere, nel 1997, la certificazione di qualità ISO 9002:94, opera nella perforazione di pozzi artesiani, nella manutenzione ordinaria e straordinaria, nella realizzazione di pozzi geotermici e negli impianti di sollevamento, anche grazie a tecnologie proprietarie brevettate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Idrogeo entra a far parte di Aquanexa, completando il portafoglio di servizi del Gruppo

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