Una diplomatica italiana ha suggerito sull’«Economist» di inviare truppe dell’Unione Europea a Kiev, affermando che non sono destinate all’Ucraina ma a preparare i paesi europei al futuro. Nel frattempo, un politico ha definito le prossime elezioni “inquinate”, annunciando una proposta di legge per contrastare la propaganda proveniente dalla Russia. Non sono stati forniti dettagli su tempi o modalità dell’eventuale missione militare.

La diplomatica italiana sull’«Economist» caldeggia l’invio di soldati: «Non servono all’Ucraina ma a noi per prepararci al futuro». Intanto Carlo Calenda parla di «elezioni inquinate»: proposta di legge contro la propaganda di Mosca. Da giorni fa discutere un articolo dell’Economist, scritto da Nathalie Tocci, in cui si auspica che truppe Ue entrino in un’Ucraina ancora in guerra per «abituarsi» a un conflitto. La politologa italiana sostiene che, poiché la propensione a combattere dei cittadini europei è molto limitata, stando ai sondaggi, per far sì che le forze militari Ue esercitino nei confronti della Russia una deterrenza efficace, scoraggiando aggressioni da Est, occorre preparare psicologicamente eserciti e popolazioni occidentali e non solo spendere soldi in armi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ideona di Nathalie Tocci: «Truppe Ue a Kiev per abituarsi»

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