Nel 2026, i trend sneaker principali includono modelli con suole chunky, design minimalisti e dettagli tecnici come materiali riflettenti o trasparenti. Le scarpe con elementi retrò, come ispirazioni anni '90, continuano a essere popolari, mentre le sneakers eco-sostenibili guadagnano terreno grazie all’uso di materiali riciclati. Le collaborazioni tra marchi sportivi e designer di moda sono frequenti, con modelli che uniscono estetica e funzionalità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Siamo a metà del 2026 e, se questi ultimi mesi ci hanno insegnato qualcosa, è che le tendenze sneaker stanno tornando a essere molto più libere e sperimentali. Le uscite più importanti, le collaborazioni migliori e i modelli che stanno invadendo i dei social puntano tutti nella stessa direzione: questo si sta rivelando uno degli anni più divertenti per le sneaker da moltissimo tempo. Se il 2025 è stato l'anno delle linee pulite e delle suole ultrapiatte, il 2026 ha preso la strada opposta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I trend sneaker che domineranno il resto del 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tuttofood 2026: i food trend che domineranno il futuro del gusto

Queste sneaker di Bottega Veneta racchiudono tutti i trend dell'estate 2026 in una sola scarpaLe sneaker di Bottega Veneta sono state lanciate con un design che incorpora i principali trend dell’estate 2026.

Temi più discussi: Le sneaker sportive sono il trend da copiare alle cool girls questa estate; Sneakers rosse, la tendenza sgargiante dell'estate 2026 che indosseremo (anche) al rientro dalle vacanze; Perché si vedono in giro sempre più sneaker che sembrano ballerine; Le sneaker Vans che gli over 45 non si tolgono più: comode, rétro e freschissime per l'estate.

I trend sneaker che domineranno il resto del 2026Siamo a metà del 2026 e, se questi ultimi mesi ci hanno insegnato qualcosa, è che le tendenze sneaker stanno tornando a essere molto più libere e sperimentali. Le uscite più importanti, le ... gqitalia.it

Le sneaker sportive sono il trend da copiare alle cool girls questa estateO le ami o le odi, le hiking sneakers. E no, non parliamo degli scarponcini da montagna che tuo padre tira fuori ogni estate per le vacanze trekking, ma di una tendenza che unisce gorpcore e city cool ... cosmopolitan.com

Perché le scarpe Veja sono cool e costose mentre le scarpe Victory di Deichmann non lo sono e sono economiche reddit