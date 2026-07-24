I trend sneaker che domineranno il resto del 2026

Da gqitalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2026, i trend sneaker principali includono modelli con suole chunky, design minimalisti e dettagli tecnici come materiali riflettenti o trasparenti. Le scarpe con elementi retrò, come ispirazioni anni '90, continuano a essere popolari, mentre le sneakers eco-sostenibili guadagnano terreno grazie all’uso di materiali riciclati. Le collaborazioni tra marchi sportivi e designer di moda sono frequenti, con modelli che uniscono estetica e funzionalità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Siamo a metà del 2026 e, se questi ultimi mesi ci hanno insegnato qualcosa, è che le tendenze sneaker stanno tornando a essere molto più libere e sperimentali. Le uscite più importanti, le collaborazioni migliori e i modelli che stanno invadendo i dei social puntano tutti nella stessa direzione: questo si sta rivelando uno degli anni più divertenti per le sneaker da moltissimo tempo. Se il 2025 è stato l'anno delle linee pulite e delle suole ultrapiatte, il 2026 ha preso la strada opposta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

i trend sneaker che domineranno il resto del 2026
© Gqitalia.it - I trend sneaker che domineranno il resto del 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tuttofood 2026: i food trend che domineranno il futuro del gusto

Queste sneaker di Bottega Veneta racchiudono tutti i trend dell'estate 2026 in una sola scarpaLe sneaker di Bottega Veneta sono state lanciate con un design che incorpora i principali trend dell’estate 2026.

Temi più discussi: Le sneaker sportive sono il trend da copiare alle cool girls questa estate; Sneakers rosse, la tendenza sgargiante dell'estate 2026 che indosseremo (anche) al rientro dalle vacanze; Perché si vedono in giro sempre più sneaker che sembrano ballerine; Le sneaker Vans che gli over 45 non si tolgono più: comode, rétro e freschissime per l'estate.

i trend sneaker cheI trend sneaker che domineranno il resto del 2026Siamo a metà del 2026 e, se questi ultimi mesi ci hanno insegnato qualcosa, è che le tendenze sneaker stanno tornando a essere molto più libere e sperimentali. Le uscite più importanti, le ... gqitalia.it

i trend sneaker cheLe sneaker sportive sono il trend da copiare alle cool girls questa estateO le ami o le odi, le hiking sneakers. E no, non parliamo degli scarponcini da montagna che tuo padre tira fuori ogni estate per le vacanze trekking, ma di una tendenza che unisce gorpcore e city cool ... cosmopolitan.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web