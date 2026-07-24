Gli studenti dell’indirizzo Agrario del Parentucelli Arzelà di Sarzana sono stati coinvolti in lezioni sul campo durante l’estate. Durante le attività, hanno partecipato a percorsi pratici all’interno dell’azienda agricola dell’istituto. Le lezioni sono state svolte nei mesi caldi, con gli studenti che si sono spostati all’interno dell’azienda per apprendere direttamente sui terreni. Nessun altro dettaglio aggiuntivo è stato fornito.

Sarzana, 24 luglio 2026 – A scuola anche nei mesi caldi dell’estate. Accade agli studenti dell’indirizzo Agrario del Parentucelli Arzelà di Sarzana, che vengono coinvolti nei percorsi formativi sul campo all’interno dell’azienda agricola dell’istituto. La natura, infatti, non conosce vacanze e per questo, sia a luglio che ad agosto, le attività proseguono, grazie all’impegno dei docenti che si alternano nella gestione. Insegnanti e alunni, insieme, si occupano delle coltivazioni e delle produzioni, seguendo direttamente i ritmi e le esigenze dell’agricoltura. “Un’attività didattica e operativa che rappresenta uno dei punti di forza dell’Agrario sarzanese – spiega una nota dell’istituto superiore sarzanese – e consente ai ragazzi di affiancare alle conoscenze teoriche un’esperienza concreta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ritmi della natura. Studenti dell’Agrario a lezione sul campo

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