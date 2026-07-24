Il 30 luglio si svolgerà un triangolare tra le squadre di Ascoli, Santegidiese e Trodica allo stadio comunale di Sant’Egidio alla Vibrata. La partita inizierà alle 19. Questo incontro fa parte delle amichevoli estive programmate prima dell’inizio della stagione. La manifestazione si svolge in un’unica giornata e coinvolge tre squadre locali.

Nella programmazione delle amichevoli estive ci sarà anche il triangolare tra Ascoli, Santegidiese e Trodica previsto per giovedì 30 luglio allo stadio comunale di Sant’Egidio alla Vibrata (Te) con inizio alle 19.30 con biglietti in vendita al prezzo di 10 euro. I bianconeri di Francesco Tomei potranno continuare a misurare il livello di preparazione raggiunta anche nella serata che vedrà il Picchio sfidare due formazioni che militano rispettivamente nel campionato di serie D e in quello di Eccellenza. Ad aprire il programma, con avvio alle 19.30 appunto, sarà proprio l’incontro tra l’Ascoli e la Santegidiese di Andrea Censori. Dopodiché alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I prossimi impegni. Il 30 luglio triangolare programmato contro Santegidiese e Trodica

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