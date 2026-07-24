Durante il mese di agosto, la maggior parte degli alberghi di Monza chiude, inclusa l’Antica trattoria dell’Uva, gestita da Emanuele Villa. L’albergatore ha dichiarato che in questo periodo non ci sono attività turistiche significative nella città, sottolineando l’assenza di turismo durante il mese estivo.

"Il turismo a Monza? Non esiste. Noi ad agosto chiudiamo, come quasi tutti gli alberghi di Monza". È tranchant Emanuele Villa, albergatore dell’Antica trattoria dell’Uva, in centro Monza. Da quando non ci sono più i mega concerti, dai Pink Floyd a Ligabue e Bruce Springsteen che portarono un grande afflusso in città, come ricorda Villa. Oggi l’unico momento in cui la ricettività locale fa sold out è la settimana del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Per agosto a Monza i portali indirizzano verso residenze e affittacamere, mentre gli unici alberghi disponibili, per esempio, dal 6 al 9 agosto, sono Hotel de la Ville e Royal Falcone. "Bisogna... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I più piccoli: "Chiusi in agosto. Non c’è nulla"

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