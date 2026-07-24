Ecco una lista dei migliori lettori di ebook da portare in vacanza quest’anno. La selezione è stata fatta dagli editor di GQ Italia, che hanno scelto modelli con diverse caratteristiche e fasce di prezzo. Tra i dispositivi consigliati ci sono opzioni leggere, con schermi di varie dimensioni e capacità di memoria. La lista include anche modelli con funzionalità come la luce integrata e la resistenza all’acqua. Acquistare uno di questi lettori permette di portare molteplici libri senza ingombro.

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© Gqitalia.it - I migliori lettori di ebook che puoi portarti in vacanza quest'anno

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Il Kindle resta trai migliori acquisti che puoi fare, anche nel 2026.

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