I live in piazza | Ora puntiamo a quota 10mila

Notizia in breve

Sono state vendute oltre 10.000 biglietti per le cinque serate di un evento musicale in piazza. Si prevede che le presenze totali, considerando anche chi si fermerà a passeggiare lungo Corso Garibaldi, siano molto superiori. La riqualificazione del corso ha reso possibile un’atmosfera più vivace, con molte persone sedute sulle panchine a godersi la musica.