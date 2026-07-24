I live in piazza | Ora puntiamo a quota 10mila
Sono state vendute oltre 10.000 biglietti per le cinque serate di un evento musicale in piazza. Si prevede che le presenze totali, considerando anche chi si fermerà a passeggiare lungo Corso Garibaldi, siano molto superiori. La riqualificazione del corso ha reso possibile un’atmosfera più vivace, con molte persone sedute sulle panchine a godersi la musica.
"Ci aspettiamo più di 10mila spettatori paganti complessivi nelle cinque serate previste, ma ce ne aspettiamo molti di più perché tante saranno le presenze di coloro che potranno passeggiare la sera su Corso Garibaldi completamente riqualificato seduti su una panchina per godersi l’ascolto di un’offerta musicale per tutti i gusti". Sono le previsioni dell’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, in vista dell’imminente apertura della stagione concertistica nella cosiddetta " Arena in città ", che inaugurerà ufficialmente sabato sera con il concerto dei Subsonica. Il mercoledì successivo, cioè il 29 luglio, toccherà al live di Francesco Gabbani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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