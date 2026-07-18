Gli spettacoli all’Arena Cavour prevedono una capacità di circa 10.000 spettatori, ma finora non sono stati raggiunti i biglietti esauriti. Gli eventi estivi, denominati “Arena in Città”, contribuiscono a prolungare la stagione musicale fino alla vigilia di Ferragosto. La programmazione artistica ha attirato un pubblico consistente, senza registrare comunque il tutto esaurito.

La carica dei 10mila ai live dell’Arena Cavour (ribattezzata l’Arena in Città) accendono l’estate anconetana e ne allungano il periodo fino alla vigilia della settimana di Ferragosto. Un netto cambio di paradigma, la conferma di un investimento annunciato già nelle linee guida di mandato nello stesso periodo del 2023 da parte della giunta Silvetti. Cinque concerti (organizzati da Futura Unisce e da Elite Agency Group e Universal Events) e due serate speciali metteranno la piazza più bella della città al centro dell’intrattenimento cittadino, con la città che resterà accesa e aperta grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti, anche se le adesioni dei negozi fanno fatica ad aumentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I concerti in piazza Cavour. Si punta alle 10mila persone. Ma per ora niente sold out

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