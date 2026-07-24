Nella provincia di Madrid e in quella di Ávila, a ovest della capitale, sono in corso grandi incendi che si sono diffusi nelle ultime ore. Le autorità stanno cercando di contenerli, ma le fiamme continuano ad espandersi. Nessuna informazione su eventuali evacuazioni o danni alle abitazioni è ancora stata comunicata. Le squadre di intervento sono sul posto per cercare di limitare l’estensione del incendio.

Da diverse ore nella provincia di Madrid e in quella di Ávila, a ovest della capitale, sono in corso grossi incendi che le autorità faticano a contenere. Sono state evacuate più di 20mila persone, decine di strade sono state interrotte e finora sono bruciati più di 150 chilometri quadrati di terreno. Gli incendi sono divampati separatamente ma successivamente si sono uniti in un unico grande incendio, il che sta rendendo molto più difficili le operazioni di spegnimento. In serata il ministro dell’Ambiente del governo regionale di Madrid, Carlo Novillo, ha detto che gli incendi sono al momento fuori controllo, e che gli sforzi si stanno quindi concentrando sul mettere in sicurezza le persone a rischio nelle aree verso cui sono dirette le fiamme. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I grossi incendi vicino a Madrid si stanno espandendo

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INCENDIO en las CUATRO TORRES de MADRID: DESALOJAN la TORRE MOEVE

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