Sono state annullate le prime iniziative pubbliche a causa dei danni causati dalla peste suina. La decisione deriva da un'ordinanza commissariale, che include numerose disposizioni di biosicurezza. In particolare, l’allegato 2 dell’ordinanza stabilisce le misure di sicurezza da adottare per le deroghe ai divieti di attività con più di venti partecipanti. La cancellazione degli eventi è stata decisa per rispettare le nuove norme di prevenzione e contenimento del contagio.

Decine di pagine di ordinanza commissariale, con l’occhio che cade poi sull’"Allegato 2". Titolo: "Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività con numero superiore alle venti persone". E poi a cascata tutta una serie di focus: trekking, biking, campeggio, pic nic, manifestazioni. Prima necessaria ed ennesima puntualizzazione: il virus della Psa non è contagioso per l’essere umano, il quale però può esserne "vettore passivo" attraverso la suola delle scarpe o le ruote dell’auto, laddove queste abbiano calpestato terreno o residui infetti. Non è la psicosi, ma la Peste Suina Africana è qualcosa che adesso pesa non solo sulle imprese - molte falcidiate dall’emergenza - e che minaccia di ripercuotersi anche sulla piccola economia del territorio, quella che vive di eventi e attività in natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I danni della peste suina: "Misure di biosicurezza". Cancellati i primi eventi

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