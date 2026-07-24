I coloranti alimentari artificiali fanno davvero male? Le risposte dell' esperta

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I coloranti alimentari artificiali sono presenti in molti prodotti industriali come dolci, snack, bevande e gelati. La loro presenza è diffusa in alimenti molto lavorati, rendendo difficile evitarli facilmente. La questione sulla loro sicurezza è dibattuta, ma non sono stati ancora confermati effetti nocivi diretti. La loro utilizzazione rimane consentita, anche se alcune normative ne limitano l’uso in certi alimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I coloranti alimentari artificiali sono presenti in molti prodotti industriali, soprattutto dolci, snack, bevande, caramelle, gelati e alimenti molto lavorati. Servono a rendere un prodotto più riconoscibile, più uniforme o semplicemente più attraente agli occhi del consumatore. Negli ultimi anni però il tema è tornato al centro dell’attenzione, anche per le scelte di alcune aziende alimentari e per le politiche più restrittive adottate negli Stati Uniti su alcuni additivi. Ma i coloranti artificiali fanno davvero male? Lo ha spiegato a Gazzetta Active la dottoressa Emanuela Russo, dietista presso l'INCO, Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità, all’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i coloranti alimentari artificiali fanno davvero male le risposte dell esperta
© Gazzetta.it - I coloranti alimentari artificiali fanno davvero male? Le risposte dell'esperta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Gelati LIDL ed Eurospin: 5 Marche da Evitare SEMPRE (ma 2 Ti Lasceranno a Bocca Aperta)

Video Gelati LIDL ed Eurospin: 5 Marche da Evitare SEMPRE (ma 2 Ti Lasceranno a Bocca Aperta)

Notizie e thread social correlati

Nestlé elimina i coloranti artificiali da tutti i suoi prodotti: “La svolta entro la fine dell’anno”Nestlé ha annunciato che eliminerà i coloranti artificiali da tutti i suoi prodotti entro la fine dell’anno.

Sono tempi duri per i coloranti artificialiNegli ultimi mesi, alcune delle più grandi aziende alimentari mondiali hanno iniziato a eliminare i coloranti artificiali dai loro prodotti.

i coloranti alimentari artificialiI coloranti alimentari artificiali fanno davvero male? Le risposte dell'espertaCome spiega la dottoressa Russo il tema è ancora dibattuti e ci sono diverse ricerche ancora in corso, ma si osservano comportamenti e risposte molto simili in pazienti che ne fanno un uso elevato o ... msn.com

Kennedy Jr e Trump fermano i coloranti alimentari artificiali. Gli esperti: Finalmente, gli Usa sono in grosso ritardoC'è chi giura di averlo sentito dire al suo staff: Se vogliono mangiare petrolio, dovrebbero aggiungerlo agli alimenti a casa loro. Non dovrebbero darlo da mangiare a tutti noi. Da oggi il nemico ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web