I coloranti alimentari artificiali sono presenti in molti prodotti industriali come dolci, snack, bevande e gelati. La loro presenza è diffusa in alimenti molto lavorati, rendendo difficile evitarli facilmente. La questione sulla loro sicurezza è dibattuta, ma non sono stati ancora confermati effetti nocivi diretti. La loro utilizzazione rimane consentita, anche se alcune normative ne limitano l’uso in certi alimenti.

I coloranti alimentari artificiali sono presenti in molti prodotti industriali, soprattutto dolci, snack, bevande, caramelle, gelati e alimenti molto lavorati. Servono a rendere un prodotto più riconoscibile, più uniforme o semplicemente più attraente agli occhi del consumatore. Negli ultimi anni però il tema è tornato al centro dell’attenzione, anche per le scelte di alcune aziende alimentari e per le politiche più restrittive adottate negli Stati Uniti su alcuni additivi. Ma i coloranti artificiali fanno davvero male? Lo ha spiegato a Gazzetta Active la dottoressa Emanuela Russo, dietista presso l'INCO, Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità, all’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I coloranti alimentari artificiali fanno davvero male? Le risposte dell'esperta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gelati LIDL ed Eurospin: 5 Marche da Evitare SEMPRE (ma 2 Ti Lasceranno a Bocca Aperta)

Notizie e thread social correlati

Nestlé elimina i coloranti artificiali da tutti i suoi prodotti: “La svolta entro la fine dell’anno”Nestlé ha annunciato che eliminerà i coloranti artificiali da tutti i suoi prodotti entro la fine dell’anno.

Sono tempi duri per i coloranti artificialiNegli ultimi mesi, alcune delle più grandi aziende alimentari mondiali hanno iniziato a eliminare i coloranti artificiali dai loro prodotti.

I coloranti alimentari artificiali fanno davvero male? Le risposte dell'espertaCome spiega la dottoressa Russo il tema è ancora dibattuti e ci sono diverse ricerche ancora in corso, ma si osservano comportamenti e risposte molto simili in pazienti che ne fanno un uso elevato o ... msn.com

Kennedy Jr e Trump fermano i coloranti alimentari artificiali. Gli esperti: Finalmente, gli Usa sono in grosso ritardoC'è chi giura di averlo sentito dire al suo staff: Se vogliono mangiare petrolio, dovrebbero aggiungerlo agli alimenti a casa loro. Non dovrebbero darlo da mangiare a tutti noi. Da oggi il nemico ... huffingtonpost.it