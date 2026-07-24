Ferrari Il rincaro dei biglietti singoli per gli autobus, che scatterà il prossimo 1° agosto, fa discutere e non poco la città. I dettagli della manovra: il biglietto urbano passa da 1,50 a 2 euro (+ 0,50 euro), mentre quello acquistato a bordo sale da 2 a 2,70 euro (+0,70 euro). Aumentano anche i carnet multicorsa, mentre restano fortunatamente congelati gli abbonamenti (mensile a 32 euro, annuale under 27 a 240 euro e ordinario a 260 euro), rappresentando sia una boccata d’ossigeno sia un premio a chi utilizza i mezzi quotidianamente, unendo la necessità al contributo fattivo verso la transizione ecologica. Ma fuori dalle stanze dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I cittadini amari sul rincaro: "Si faccia come all’estero: l’autista controlli il ticket"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rincaro ticket bus. Autolinee Toscane e i conti ai raggi xLe tariffe dei biglietti del bus sono state oggetto di aumento, con l’assessore alla Mobilità che ha indicato a Regione e Autolinee Toscane tre...

Travaglio a La7: “I politicanti mandano gli ucraini a morire per salvare la faccia. Ora tacciano e si faccia sul serio diplomazia”Durante una trasmissione televisiva, un giornalista ha affermato che i politici inviano i cittadini ucraini al fronte per questioni di immagine,...

Si parla di: I cittadini amari sul rincaro: Si faccia come all’estero: l’autista controlli il ticket; Presentazione del volume: G8 2001. I giorni amari di Genova di Donatella Alfonso (22.07.2026).

I cittadini amari sul rincaro: Si faccia come all’estero: l’autista controlli il ticketI dettagli della manovra: il biglietto urbano passa da 1,50 a 2 euro (+ 0,50 euro), mentre quello acquistato a bordo sale da 2 a 2,70 euro (+0,70 euro). Aumentano anche i carnet multicorsa, mentre ... ilrestodelcarlino.it