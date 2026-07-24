I 3 must-have di Beatrice Borromeo per un’estate all'insegna dello stile French Riviera

Notizia in breve

Le immagini di Grace Kelly con foulard annodati sotto il mento, Brigitte Bardot in chemisier leggeri a Saint-Tropez e Jane Birkin con il cestino di vimini sono state le icone che hanno contribuito a definire lo stile della French Riviera. Questi modelli sono stati protagonisti di un’immagine associata all’eleganza e alla spensieratezza della regione. Le loro scelte di abbigliamento e accessori sono ancora riconosciute come simboli di quel modo di vivere e vestirsi.