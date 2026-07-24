I 3 must-have di Beatrice Borromeo per un’estate all'insegna dello stile French Riviera
Le immagini di Grace Kelly con foulard annodati sotto il mento, Brigitte Bardot in chemisier leggeri a Saint-Tropez e Jane Birkin con il cestino di vimini sono state le icone che hanno contribuito a definire lo stile della French Riviera. Questi modelli sono stati protagonisti di un’immagine associata all’eleganza e alla spensieratezza della regione. Le loro scelte di abbigliamento e accessori sono ancora riconosciute come simboli di quel modo di vivere e vestirsi.
P rima ancora delle spiagge e degli hotel affacciati sul Mediterraneo, sono state le sue icone a costruire il mito dello stile French Riviera. Grace Kelly con i foulard annodati sotto il mento, Brigitte Bardot in chemisier leggeri a Saint-Tropez, Jane Birkin con l’inseparabile cestino di vimini. Un’eleganza precisa, ma mai rigida, che oggi trova una nuova interprete in Beatrice Borromeo. La vera pole position a Monaco è il look di Beatrice Borromeo X Italiana di nascita e monegasca d’adozione, la moglie di Pierre Casiraghi aggiorna quel fascino alle tendenze del 2026, senza privarlo della sua allure. Per replicarlo non serve trasferirsi sulla Costa Azzurra: bastano i tre must-have che ritornano nei suoi look estivi più riusciti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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