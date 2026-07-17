Una donna è stata fotografata a Capri mentre indossava una jumpsuit floreale, minimal e elegante. La presenza di questa persona è stata notata durante un soggiorno in vacanza con il marito. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione per il suo stile trasgressivo e chic, che ha suscitato commenti tra i presenti. La scena si è svolta in una località turistica molto frequentata, senza altri dettagli sulla persona o sull’occasione.

Beatrice Borromeo ha sfoggiato il look più trasgressivo-chic dell’estate. Lo ha fatto a Capri, mentre era in vacanza con suo marito Pierre Casiraghi. Lì è stata fotografata con una jumpsuit minimal, a tema floreale, che solo lei può indossare con tale eleganza. E i fiori sembrano il tema portante dei suoi outfit in questa stagione caldissima. Ma procediamo con ordine. Beatrice Borromeo incanta Capri con la tuta di Farm Rio. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi come George e Amal Clooney sono stati rapiti dalla bellezza di Capri che si è trasformata nella meta più cool dell’estate per il jet set internazionale. Il figlio di Carolina di Monaco e sua moglie sono stati fotografati di sera, lo scorso weekend, mentre passeggiavano tra le strade dell’isola, senza i tre figli, Stefano, Francesco e Bianca che non ha ancora un anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beatrice Borromeo, l’ultima trasgressione d’estate (a fiori) che solo lei può permettersi

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