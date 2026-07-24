Hyundai annuncia la generazione 2027 della Ioniq 9. Nessuno stravolgimento per il maxi Suv elettrico dell’azienda coreana, il MY 2027 è un’evoluzione sul piano dei contenuti. Debutta Calligraphy Black Ink, il nuovo allestimento che si colloca al vertice della gamma Ioniq 9, mentre sono confermati i tre che erano già proposti sul modello uscente. A partire dall’intermedio XClass fanno il loro ingresso i sedili riscaldabili anche per la terza fila, mentre debutta su tutta la gamma il sistema Next Generation eCall di nuova generazione con connettività 5G. Prezzi a partire da 70mila euro. Come detto in apertura, la novità principale della Hyundai Ioniq 9 2027 è l'allestimento top di gamma Calligraphy Black Ink, una configurazione pensata per chi ricerca maggiore esclusività con una caratterizzazione estetica riconoscibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hyundai Ioniq 9: come cambia il maxi Suv elettrico con il modello 2027

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Hyundai IONIQ 9 Calligraphy | il SUV ELETTRICO da 7 POSTI più ASSURDO del 2026!

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