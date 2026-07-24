Rafael Leão ha confermato di aver rifiutato un trasferimento all'Inter, dichiarando di aver detto no e di essersi imposto. Lo ha raccontato durante il podcast Podpah, ricordando anche il suo arrivo al Milan. Leão ha sottolineato di aver scelto di restare in rossonero, rifiutando altre offerte. La sua scelta è stata motivata dalla volontà di continuare con il club attuale.

Rafael Leão è tornato a parlare ( qui il punto sul suo futuro al Milan ). Dall'estratto delle sue parole al podcast Podpah, il portoghese ha ricordato anche il suo passaggio in rossonero e il 'no' alla possibilità di andare all'Inter. "Ho detto di no, mi sono imposto. Anche se giocavano la Champions League. No, non voglio andare, amico, ho detto. Non voglio andare all'Inter. Dopo qualche giorno, il mio agente mi ha detto: 'Senti, il Milan ti farà un'offerta tra qualche ora'. Ho detto: 'Cosa intendi? Ne sei sicuro?'. 'Sì, il Milan' Ho risposto: 'Okay, bene, terrò gli occhi aperti'". promowebapp Il ciclo di Leão al Milan e il mercato di Ruben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - "Ho detto di no, mi sono imposto", Leão e il retroscena di mercato. Che parole per Maldini

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