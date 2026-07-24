Cosa: Prima edizione della rassegna teatrale Heroides – Donne che svelano la fragilità degli eroi, con cinque spettacoli di cui tre prime nazionali. Dove e quando: Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, dal 31 luglio all'8 agosto 2026. Perché: Un'occasione per esplorare la complessità dell'animo umano e la natura femminile attraverso le grandi figure del mito e della storia, all'interno di una cornice archeologica di rara bellezza. Il fascino senza tempo dell'antica architettura romana incontra la forza evocativa del dramma classico. Prende il via la prima edizione di Heroides – Donne che svelano la fragilità degli eroi, una nuova e ambiziosa rassegna teatrale promossa dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, con il contributo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Heroides a Tivoli: il mito femminile al Santuario di Ercole Vincitore

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