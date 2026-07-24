Dal 24 al 26 luglio si terrà “Healthy ci sarai”, un festival dedicato al mondo vegetale nel Parco Appio, un laboratorio urbano immerso nel verde dell’Appio Latino. L’evento propone un programma che combina alimentazione, cultura e socialità, con attività e iniziative legate alla tematica vegetale. La manifestazione si svolgerà negli spazi del parco, coinvolgendo i visitatori in un evento che mette in evidenza il legame tra gusto e convivialità.

Healthy può essere anche sinonimo di gusto e convivialità. A dimostrarlo sarà “Healthy ci sarai”, il nuovo festival vegetale in programma il 24, 25 e 26 luglio negli spazi di Parco Appio, il laboratorio urbano immerso nel verde dell’Appio Latino che unisce gusto, cultura e socialità. Menu green firmato da Irene Volpe. Cuore dell’appuntamento sarà la cucina vegetale nella sua versione più inclusiva e condivisa. Ospite speciale del festival è Irene Volpe, chef itinerante ed ex finalista di MasterChef, che per l’occasione ha ideato quattro piatti originali dedicati all’evento, tutti pensati per valorizzare ingredienti vegetali e sapori... 🔗 Leggi su Funweek.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parco Appio riapre: cibo, musica e naturaIl Parco Appio riapre le sue porte per la stagione estiva, offrendo un’ampia gamma di attività.

Temi più discussi: Al Parco Appio dal 24 al 26 luglio il Festival vegetale Healthy Ci Sarai; Healthy ci sarai, festival vegetale a Parco Appio; 'Healthy. Ci sarai', arriva a Roma il festival vegetale; Parco Appio e il festival del gusto verde.

Arriva il 24, 25 e 26 luglio negli spazi di Parco Appio, a Roma, il festival vegetale Healthy. Ci sarai. L'intento è unire gusto, cultura e socialità e riqualificare un'area verde per restituirla ai cittadini come luogo di incontro. #ANSATerraGusto bit.ly/4gPBwaN x.com

Healthy ci sarai, festival vegetale a Parco AppioTre giorni di cucina green e inclusiva a Parco Appio: dal 24 al 26 luglio arriva Healthy ci sarai, festival vegetale con un menu speciale firmato dalla chef itinerante ed ex finalista di MasterChef ... funweek.it

Healthy. Ci sarai, arriva a Roma il festival vegetaleAl via a Roma al festival vegetale Healthy. Ci sarai, appuntamento in programma il 24, 25 e 26 luglio negli spazi di Parco Appio, laboratorio urbano immerso nel verde dell'Appio Latino che intende ... ansa.it