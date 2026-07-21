Il Barcellona si avvicina alla nuova ala Bisiwu

Da justcalcio.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Barcellona ha concluso un accordo per ingaggiare l’esterno Jesse Bisiwu, secondo fonti in Catalogna. La firma dovrebbe essere ufficializzata a breve. L’operazione riguarda l’ingaggio del calciatore come nuovo acquisto per la rosa blaugrana. La notizia arriva dalla redazione di JustCalcio.com e conferma l’intenzione del club di rafforzare il reparto offensivo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dal club riguardo ai dettagli contrattuali.

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2026-07-21 12:09:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Barcellona ha raggiunto un accordo per ingaggiare l’esterno Jesse Bisiwu, secondo quanto riferito in Catalogna. Il 18enne dovrebbe firmare per i campioni della Liga dal Club Brugge per 8,5 milioni di euro, con il club belga che ha anche una clausola di vendita del 20%. Bisiwu è stato un obiettivo chiave per il Barça per diverse settimane con il direttore sportivo del club Deco e il capo scout Joao Amaral che si sono recati a Bruges per cercare di mediare un accordo. Il Barcellona sigilla l’accordo per ingaggiare Jesse Bisiwu dal Club Brugge, ci siamo! I club stanno ora scambiando i documenti per l’ala 18enne che si unirà al Barça. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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