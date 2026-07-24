Un turista di 75 anni, originario di Prato, è deceduto dopo aver avuto un malore mentre era in spiaggia a Castiglione della Pescaia. I nipoti si sono accorti delle sue condizioni e hanno chiamato i soccorsi. L’uomo è stato trasferito in ospedale, dove è morto poco dopo. Le cause della morte non sono ancora state ufficialmente accertate. La salma è stata a disposizione delle autorità sanitarie.

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 24 luglio 2026 – Tragedia al mare a Castiglione della Pescaia, è morto un turista di 75 anni originario di Prato. È successo intorno alle 13:30 di oggi, venerdì 24 luglio. L’uomo era in vacanza con la famiglia. Era entrato in acqua insieme ai nipoti per fare il bagno quando all’improvviso avrebbe accusato un malore. I nipoti erano appena usciti dall’acqua quando si sono accorti che qualcosa non andava. Il nonno non li aveva seguiti. Sono dunque tornati indietro e lo hanno trovato riverso in acqua. I nipoti hanno lanciato l’allarme e un bagnino si è subito precipitato. Ha riportato a riva il 75enne e ha iniziato le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ha un malore al mare, se ne accorgono i nipoti: morto in ospedale

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