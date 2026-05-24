Donna muore in casa i vicini se ne accorgono dopo due settimane | dramma della solitudine a Genova
Una donna di 75 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dopo circa due settimane. I vicini si sono accorti dell'assenza e hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine. La scoperta è avvenuta nel quartiere di residenza della donna, che viveva da sola. Le autorità stanno effettuando verifiche per chiarire le cause del decesso. Non ci sono segni evidenti di violenza o altri elementi che possano indicare cause diverse da quelle naturali.
Dramma della solitudine a Genova, dove una donna di 75 anni è stata trovata morta in casa. Il decesso risalirebbe a circa due settimane fa. L’allarme è stato dato dai vicini, insospettiti dal forte odore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ricordami - La storia di Alice Meaker
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