Donna muore in casa i vicini se ne accorgono dopo due settimane | dramma della solitudine a Genova

Notizia in breve

Una donna di 75 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dopo circa due settimane. I vicini si sono accorti dell'assenza e hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine. La scoperta è avvenuta nel quartiere di residenza della donna, che viveva da sola. Le autorità stanno effettuando verifiche per chiarire le cause del decesso. Non ci sono segni evidenti di violenza o altri elementi che possano indicare cause diverse da quelle naturali.