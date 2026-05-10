Dopo aver raggiunto una certa notorietà come volto delle televendite, Roberto Da Crema si è allontanato dalle telecamere. A distanza di anni dalla sua presenza costante in televisione, ha deciso di parlare della sua attuale situazione in un’intervista rilasciata a Fanpage. La conversazione ha svelato dettagli sulla sua vita recente, offrendo uno scorcio sulla sua esperienza dopo il successo nel mondo dello spettacolo.

A distanza di anni dalle iconiche televendite che lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, Roberto Da Crema torna a raccontarsi in una lunga intervista concessa a Fanpage. Il celebre Baffo ha spiegato cosa fa oggi all’età di 73 anni, ripercorrendo anche alcuni dei momenti più curiosi della sua carriera, dal celebre respiro affannato diventato marchio di fabbrica fino ai pugni sbattuti sul tavolo durante le televendite. Oggi Roberto Da Crema ha scelto una vita più tranquilla, lontana dai ritmi frenetici della televisione. “Gestisco coi miei figli dei magazzini Pubblistore a Milano e quando posso mi godo la mia piccola casa al mare a Lampedusa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Che fine ha fatto Roberto Da Crema? Cosa fa oggi il “Baffo” delle televendite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Alessandra Mussolini cosa fa oggi? Che fine ha fatto il marito? Chi sono i figli?Carriera, famiglia e curiosità: tutto sulla vita privata e professionale della ex politica Alessandra Mussolini.

“Canto alle sagre…”. Il cantante italiano si confessa, ecco che fine ha fatto e cosa fa oggi per vivereLa sua vittoria risale alla prima, storica edizione di Amici, quando il programma si chiamava ancora Saranno Famosi e il fenomeno mediatico che...