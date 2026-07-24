Gutierrez | Napoli forte dobbiamo lottare per ogni trofeo

Il Napoli sta proseguendo gli allenamenti a Dimaro sotto la guida di Massimiliano Allegri. Tra i giocatori coinvolti c’è anche Miguel Gutierrez, che si sta preparando per adattarsi alle nuove indicazioni dell’allenatore. Il calciatore è disponibile a offrire diverse opzioni per le corsie laterali del campo. La squadra lavora per integrare le richieste tecniche nel programma di preparazione estiva.

Il Napoli continua la preparazione a Dimaro agli ordini di Massimiliano Allegri. Tra i giocatori chiamati ad assimilare rapidamente le richieste del nuovo tecnico c’è Miguel Gutierrez, pronto a offrire diverse soluzioni sulle corsie laterali. Il difensore spagnolo ha sottolineato la disponibilità ad adattarsi alle esigenze della squadra. La sua posizione naturale è sulla fascia sinistra, ma può essere utilizzato anche sul lato opposto. Nel corso dell’intervista concessa a Sportmediaset, Gutierrez ha parlato anche di Rafa Marin, suo compagno per tre stagioni nelle giovanili del Real Madrid. Il centrale viene considerato un calciatore di grande valore, con le qualità necessarie per ritagliarsi uno spazio importante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Gutiérrez: Segnare a Napoli è incredibile!

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