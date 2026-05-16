Pisa-Napoli gli esterni saranno Di Lorenzo e Spinazzola Gutierrez in panchina
Domani si sfideranno Pisa e Napoli, con Di Lorenzo e Spinazzola come esterni titolari. Gutierrez resterà in panchina, mentre Politano non sarà disponibile a causa di una squalifica. La partita si presenta come un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in campionato. Nessun altro giocatore è stato annunciato come assente o indisponibile, e le formazioni sono ancora in fase di definizione. La sfida promette di essere combattuta e ricca di spunti interessanti.
Pisa-Napoli si avvicina a grandi passi e quello che potrebbe essere il match point Champions sarà giocato senza uno dei soldati più fedeli di Conte: Politano, out per squalifica. Per questo il salentino ridisegnerà le corsie esterne, rilanciando Spinazzola dal primo minuto. Il punto di Sky Sport. Pisa-Napoli, la probabile formazione degli azzurri NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund, Alisson. All. Conte Dalla partita di domani dipenderà molto del futuro del Napoli Il futuro di Conte Intanto Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato del futuro... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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