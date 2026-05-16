Pisa-Napoli gli esterni saranno Di Lorenzo e Spinazzola Gutierrez in panchina

Da ilnapolista.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si sfideranno Pisa e Napoli, con Di Lorenzo e Spinazzola come esterni titolari. Gutierrez resterà in panchina, mentre Politano non sarà disponibile a causa di una squalifica. La partita si presenta come un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in campionato. Nessun altro giocatore è stato annunciato come assente o indisponibile, e le formazioni sono ancora in fase di definizione. La sfida promette di essere combattuta e ricca di spunti interessanti.

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