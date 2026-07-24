guida agli eventi del weekend 24 26 luglio

Guida. Da «Borgo diVino» alla «Notte Bianca» di Ponte San Pietro a «l’Elisir d’Amore», passando per «Una giornata un po’ lenta». Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana «Che cosa facciamo questo weekend?». È una domanda che, puntualmente, torna ogni venerdì tra amici, in famiglia o con il proprio partner. Eppen è qui anche per aiutarvi a rispondere e a selezionare le proposte migliori per il fine settimana. Anche questa volta le occasioni non mancano tra concerti, passeggiate enogastronomiche, degustazioni e cinema sotto le stelle la Bergamasca offre un calendario ricco per tutte le età. Ecco la nostra selezione. La visita a uno dei borghi più belli d’Italia che affaccia sul Sebino - accompagnata da una degustazione di buon vino - è la dritta che vi diamo per cominciare bene il weekend. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Guida Pratica ai Simboli Angelici del Portale del 21 Luglio

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