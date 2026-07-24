Guerra in Iran le news di oggi Trump Da ora ogni danno a navi sarà risarcito con i fondi iraniani

Oggi si segnalano tensioni crescenti in Iran e un possibile aumento del rischio di escalation regionale. Un esponente politico statunitense ha dichiarato che eventuali danni alle navi saranno risarciti con fondi iraniani. Nel frattempo, la Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che limita i poteri del presidente in materia di conflitto militare. La situazione resta instabile e in evoluzione.

La guerra non rallenta e il rischio di un’escalation regionale torna a crescere. Camera Usa approva risoluzione che limita i poteri del presidente sulla guerra. Il tycoon: “Intesa con Riad su nucleare condizionata ad adesione Accordi Abramo” Attaccate dagli Houthi due petroliere saudite che hanno violato il blocco navale Trump minaccia i ponti iraniani e concede il nucleare ai sauditi Al-Hayya nuovo capo di Hamas: era il braccio destro di Sinwar. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Gli Usa annunciano che qualsiasi danno arrecato agli alleati nel Golfo sarà risarcito utilizzando fondi sequestrati dai conti iranianiGli Stati Uniti hanno dichiarato che risarciranno eventuali danni agli alleati nel Golfo utilizzando fondi sequestrati dai conti iraniani.

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