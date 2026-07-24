Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare commissario tecnico della nazionale italiana. La decisione deriva da motivi personali e ha portato alla fine delle trattative con i responsabili della federazione. L'interesse per la panchina azzurra si è quindi concluso senza un accordo. La notizia conferma che l'ex allenatore del club europeo non prenderà incarichi con le squadre nazionali in questa fase.

Inter News 24 Pep Guardiola rifiuta l’offerta di Maldini e Leonardo: non sarà lui il ct della Nazionale. Ecco spiegato il motivo. Il sogno di milioni di tifosi italiani di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale azzurra è ufficialmente svanito. Nelle scorse ore, l’ipotesi suggestiva che legava il tecnico catalano alla guida della selezione nazionale si è bruscamente interrotta, lasciando spazio alla delusione per un obiettivo che sembrava a portata di mano. La telefonata notturna a Maldini e Leonardo. Stando a quanto svelato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport e successivamente confermato anche da Sky nel corso della notte, il colpo di scena è arrivato direttamente dal diretto interessato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Guardiola dice no alla Nazionale: sfuma il sogno azzurro per motivi personali

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Serie A Now - Ciao Pep! Guardiola dice no

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