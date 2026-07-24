Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La decisione è stata presa per motivi personali e non ci saranno cambiamenti nella guida tecnica della squadra. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla società. L'allenatore catalano, attualmente alla guida di un club di livello internazionale, ha scelto di non intraprendere il nuovo incarico. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato.

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Il tecnico catalano Pep Guardiola non sarà il ct della Nazionale italiana di calcio. Secondo quanto apprende l'Adnkronos l'ex tecnico del Manchester City, è stato lusingato per la proposta avanzata dalla Figc attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana. Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League. La decisione non è arrivata per motivi economici. “Per Pep l'aspetto economico non è in alcun modo rilevante”, ha detto Paolo Maldini in riferimento alla ipotetica richiesta del tecnico di 20 milioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guardiola dice no alla Nazionale italiana, decisione per motivi personali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guardiola dice no all’Italia: riflessioni, motivi e il piano B di Maldini e LeonardoNella notte, l’allenatore ha confermato di non essere interessato alla panchina della nazionale italiana.

Temi più discussi: Guardiola verso il no all'Italia: vuole 20 milioni l'anno, la corsa al ct si riapre; Guardiola-Italia, un sogno che può diventare realtà: le ragioni del sì e del no; Perché Guardiola CT dell'Italia sta per saltare: i motivi del no e le alternative per la panchina azzurra; Guardiola ct dell'Italia? Pep 'allontana' panchina azzurra: cosa ha detto.

MERCATO - Romano: Guardiola dice no alla FIGC, vuole dedicare tempo alla sua famiglia ift.tt/vo6arLM x.com

Guardiola dice no alla Nazionale: il sogno è finito, ora Malagò, Maldini e Leonardo virano su PirloIl sogno Guardiola per la panchina della Nazionale italiana è ufficialmente tramontato. Il tecnico catalano ha comunicato alla Federcalcio, a quanto si apprende nella notte ... Read more ... lanotiziagiornale.it

Guardiola dice no all'Italia: le ipotesi in campo per il possibile ct azzurroIl manager spagnolo ha declinato nella notte la proposta di Malagò e dell'area tecnica azzurra: Mancini e Pirlo ancora in corsa per il dopo Gattuso ... corrieredellosport.it