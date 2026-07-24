Grosso incendio a Rivabella fiamme alte | paura per bagnanti residenti in fuga Rogo spento iniziata la bonifica

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio nella zona di Padula Bianca-Rivabella a Gallipoli, alimentato dal vento e con fiamme alte. Le fiamme si sono diffuse rapidamente nella vegetazione, avvicinandosi a lidi affollati di bagnanti e a parcheggi. La presenza di persone in spiaggia ha causato fuga e preoccupazione tra i presenti. Il rogo è stato spento e sono iniziate le operazioni di bonifica.

Un incendio è divampato nel pomeriggio nella zona di Padula Bianca-Rivabella, a Gallipoli. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate rapidamente nella vegetazione, avvicinandosi a i lidi pieni di bagnanti, ma anche ad alcune aree di parcheggio e causando apprensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le squadre antincendio, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Il vento sta rendendo più difficili le operazioni di contenimento del rogo. La corsa contro il tempo Sul posto stanno operando senza sosta i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, affiancati dagli operatori della Protezione Civile, impegnati in una complessa corsa contro il tempo per contenere l'avanzata del rogo che minaccia parcheggi, case e ristoranti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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L'inferno a Gallipoli, paura tra la gente: fiamme alte, la gente con i bagagli

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