La Chiesa asiatica si concentra sulla pratica della sinodalità nella vita di tutti i giorni, non solo come tema di discussione. Un cardinale ha sottolineato che l’obiettivo è integrare il cammino sinodale nelle attività quotidiane delle comunità religiose. La riflessione avviene in un contesto di incontri e confronti tra i rappresentanti delle chiese della regione, puntando a un impegno concreto piuttosto che a semplici discorsi. Nessuna data o evento specifico è stato indicato.

«Non si tratta di parlare della sinodalità, ma di cercare come viverla nella vita ordinaria delle nostre Chiese». Con queste parole il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, ha indicato alla XII Assemblea plenaria della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche (Fabc) — in corso a Jakarta, in Indonesia, fino a domenica 26 luglio — la prospettiva fondamentale della fase successiva al Sinodo sulla sinodalità: il protagonismo delle Chiese locali. «Il soggetto della fase di attuazione e del cammino delle Assemblee è, anzitutto, la Chiesa locale», ha affermato oggi, 24 luglio, il porporato, sottolineando che tale affermazione non ha un valore «meramente organizzativo». 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Grech, la Chiesa asiatica protagonista del cammino sinodale

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