gravissimi danni ai nostri vigneti

La grandinata di martedì scorso ha provocato danni gravissimi ai vigneti della zona. Il Consorzio di Tutela Vini Piceni ha espresso solidarietà ai produttori di vini D.O.P. e agli altri imprenditori colpiti. La grandine ha danneggiato numerose colture e strutture agricole, causando perdite significative. Nessuna informazione sulla quantità di danni o sui danni specifici alle aziende agricole è stata comunicata. La situazione resta critica per il settore vitivinicolo e altre attività agricole locali.

Il Consorzio di Tutela Vini Piceni ha manifestato la sua vicinanza al comparto vitivinicolo piceno, produttore delle denominazioni di origine di competenza, ma anche agli altri imprenditori di tipologie diverse e così gravemente colpiti dalla eccezionale grandinata dello scorso martedì. É stato il Presidente del Consorzio, Simone Capecci ad illustrare le problematiche registrate dopo gli ingenti danni subito dal settore vitivinicolo. Presidente Simone Capecci che impressione ha avuto dopo questa grandinata di straordinaria violenza? "Attraverso una indagine conoscitiva di massima abbiamo potuto constatare, in alcuni casi, il grave livello di danni ai nostri vigneti anche se è impossibile dare percentuali esatte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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