La gravidanza durante l’estate può causare disagio a causa del caldo e dell’afa, che aumentano il rischio di disidratazione. Le gestanti sono tra i soggetti più vulnerabili a questi effetti, insieme a bambini e anziani. Tuttavia, non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino un legame diretto tra il caldo estivo e un aumento del rischio di parto prematuro.

Lo stato di gravidanza in estate può portare a grandi disagi: oltre a tutte le piccole o grandi – secondo i casi – difficoltà quotidiane, la calura e l’afa comportano disidratazione negli esseri umani e le gestanti, così come bambini e anziani, rappresentano i soggetti più colpiti dal fenomeno. Ma a cosa porta la disidratazione da caldo estivo in gravidanza? Gravidanza in estate e parto prematuro. In generale, come si legge su InSalute, la gravidanza comporta cambiamenti fisiologici – tra i quali l’aumento del volume ematico e modifiche nella termoregolazione: è questo che rende le donne incinte particolarmente vulnerabili alle alte temperature. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Gravidanza in estate: è vero che il caldo aumenta il rischio di parto prematuro?

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