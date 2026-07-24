Intorno alle 13:30, un uomo di 74 anni ha avuto un grave malore in mare davanti a uno stabilimento balneare sulla costa maremmana. I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente, ma nonostante le manovre di rianimazione, non è stato possibile salvarlo. La vicenda si è svolta davanti a bagnanti presenti in spiaggia, creando sconcerto tra i presenti.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una tragedia svoltasi dinanzi ai bagnanti ha insanguinato il primo pomeriggio sulle spiagge della costa maremmana. Intorno alle 13,30 i soccorsi del 118 sono stati attivati d’urgenza per un grave malore in mare verificatosi presso uno stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia. Un uomo di 74 anni è stato notato in acqua ed estratto a riva dai presenti ormai privo di conoscenza. I sanitari giunti celermente sul posto hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardio-respiratoria per stabilizzarlo. Vista l’estrema gravità del quadro clinico, si è reso necessario il tempestivo atterraggio dell’elisoccorso Pegaso 2, che ha provveduto a trasferire l’anziano in codice rosso d’urgenza verso il pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Grave malore in mare: inutili i soccorsi per un uomo di 74 anni

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