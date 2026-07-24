gratta e vinci quanto guadagnano il tabaccaio e i vincitori al netto delle tasse

In Italia vengono venduti 63 biglietti Gratta e Vinci ogni secondo, con lunghe code sia per le sigarette che per tentare la fortuna. I tabaccai ottengono una percentuale delle vendite, mentre i vincitori ricevono premi che, al netto delle tasse, variano in base alla somma vinta. Le vincite più alte sono soggette a tassazione, riducendo l'importo netto che riceve il vincitore. La distribuzione delle vincite e le commissioni influenzano i guadagni dei rivenditori e dei giocatori.

Sono due le file interminabili al tabaccaio: quella per acquistare le sigarette e quella per tentare la fortuna. In Italia vengono venduti 63 Gratta e Vinci al secondo. Per milioni di italiani quella schedina da cui asportare la patina argentata rappresenta un’abitudine quotidiana. Dietro la grafica colorata dei tagliandi, però, si muove un ingranaggio normativo ed economico rigido, coordinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gestito dal concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. Come e quando si vince. Il sistema del Gratta e Vinci non ha un funzionamento banale. Chi gioca lo sa bene. Bisogna prestare attenzione al due dinamiche ben distinte: Il biglietto acquistato non ha un termine ultimo per essere giocato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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