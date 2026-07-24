Un'ex di Costantino Vitagliano, Alessandra Pierelli, è stata indicata come possibile concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione si aggiunge ad altri nomi circolati in queste settimane, alimentando le speculazioni sul cast della trasmissione. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata, e il nome dell'eventuale partecipante non è stato comunicato dalle fonti coinvolte. La produzione non ha annunciato dettagli sui concorrenti in lista.

Il nome di Alessandra Pierelli è stato accostato alla nuova edizione del reality insieme ad altri possibili concorrenti. L'indiscrezione riaccende l'attenzione sul cast atteso nella Casa più spiata d'Italia. Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi si prepara a tornare su Canale 5 e il toto-cast è già entrato nel vivo. Tra le indiscrezioni sui possibili concorrenti della nuova edizione spunta anche il nome di Alessandra Pierelli, storica ex fidanzata di Costantino Vitagliano. I casting per la nuova edizione sarebbero già iniziati e, come accade spesso quando si avvicina il ritorno di un reality molto atteso, iniziano a circolare i primi rumor sui possibili protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Grande Fratello Vip, un'ex di Costantino Vitagliano verso la Casa?Grande Fratello Vip, spunta il nome di Alessandra Pierelli tra i possibili concorrenti della nuova edizione del reality. L'indiscrezione sul cast. movieplayer.it

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