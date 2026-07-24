Governo in Cdm la nuova stretta sui minori Meloni | Chi sbaglia paga Schlein | È propaganda news in diretta

In Consiglio dei ministri è stato approvato un nuovo ddl che prevede la responsabilità penale per tutti i minori dai 14 anni in su. La proposta stabilisce che chi commette reati sarà perseguito penalmente, con la premier che ha dichiarato: “Chi sbaglia paga”. La leader dell’opposizione ha invece definito la misura come propaganda. La notizia viene diffusa in tempo reale.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. In Cdm nuovo ddl contro la criminalità minorile. Tutti i minori dai 14 anni in su saranno considerati imputabili. Meloni: "Chi sbaglia paga". Schlein: "Niente sui carburanti, basta con la propaganda". Tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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