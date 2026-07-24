Il sindaco di Bologna ha convocato la piazza per parlare di sicurezza, secondo l’europarlamentare del Pd. Gori ha criticato la destra, definendola fautrice di propaganda, e ha affermato che a sinistra non dovrebbe essere un tabù discutere di temi legati alla sicurezza. La discussione si è accesa dopo la richiesta di maggiori interventi di polizia in alcune zone della città. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’iniziativa o sui partecipanti.

Roma, 24 luglio 2026 – Giorgio Gori, ex sindaco di Bergamo, oggi europarlamentare Dem: ha sbagliato il sindaco di Bologna a convocare la piazza per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir? “No, credo che Matteo Lepore abbia interpretato il sentimento di un’ampia parte della città per manifestare un cordoglio dovuto, per dare voce alla famiglia di Fakir e per chiedere verità e trasparenza. Se non l’avesse fatto la manifestazione degli antagonisti ci sarebbe stata lo stesso e, anzi, avrebbero avuto il monopolio dello spazio pubblico. Ci sono state due distinte manifestazioni ed è sbagliato e strumentale porre in capo al sindaco la responsabilità di quello che è successo nella seconda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gori (Pd) e la sicurezza: “La destra fa propaganda. A sinistra non sia un tabù”

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