Goletta Verde fa tappa ad Anzio | il programma completo delle iniziative

Goletta Verde torna nel Lazio e ha scelto Anzio come tappa della sua campagna di Legambiente per la tutela del mare e delle coste.

Anzio, 24 luglio 2026 – Goletta Verde torna nel Lazio e sceglie Anzio per una nuova tappa della campagna promossa da Legambiente a difesa del mare e delle coste. Da sabato 25 a lunedì 27 luglio, cittadini, famiglie e associazioni potranno partecipare a tre giornate di incontri pubblici, laboratori didattici, proiezioni e iniziative sul territorio. Il programma si aprirà sabato 25 luglio alle ore 11, a bordo dell’imbarcazione, con un incontro pubblico dedicato alla tutela della costa e alla proposta di istituzione dell’ area protetta di Tor Caldara. Alle 17 sono in programma i laboratori didattici gratuiti “ Alla scoperta del mare ”, pensati per avvicinare bambini e famiglie alla conoscenza dell’ambiente marino. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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