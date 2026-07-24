Goletta Verde fa tappa ad Anzio | il programma completo delle iniziative

Da ilfaroonline.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Goletta Verde torna nel Lazio e ha scelto Anzio come tappa della sua campagna di Legambiente per la tutela del mare e delle coste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anzio, 24 luglio 2026 – Goletta Verde torna nel Lazio e sceglie Anzio per una nuova tappa della campagna promossa da Legambiente a difesa del mare e delle coste. Da sabato 25 a lunedì 27 luglio, cittadini, famiglie e associazioni potranno partecipare a tre giornate di incontri pubblici, laboratori didattici, proiezioni e iniziative sul territorio. Il programma si aprirà sabato 25 luglio alle ore 11, a bordo dell’imbarcazione, con un incontro pubblico dedicato alla tutela della costa e alla proposta di istituzione dell’ area protetta di Tor Caldara. Alle 17 sono in programma i laboratori didattici gratuiti “ Alla scoperta del mare ”, pensati per avvicinare bambini e famiglie alla conoscenza dell’ambiente marino. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Clima, qualità delle acque e sostenibilità: la Goletta dei Laghi fa tappa anche sul Lago di GardaLa Goletta dei Laghi si è fermata sul Lago di Garda, portando avanti il suo monitoraggio di 40 anni sulle condizioni delle acque e dell’ambiente...

Leggi anche: "Puliamo il Mondo" fa tappa ad Arona: appuntamento sabato alla spiaggia delle Rocchette

Temi più discussi: Legambiente fa tappa al SIN di Bagnoli-Coroglio insieme a Goletta Verde nell’area che nel 2027 ospiterà l'America's Cup - Goletta Verde | Goletta dei Laghi - Legambiente; Laghi del Lazio, Goletta Verde fa tappa a Sabaudia: qui la situazione più critica; Goletta verde di Legambiente fa tappa a Capo d'Orlando; Goletta Verde fa tappa a Bagnoli: Bonificare per rigenerare. Eco-giustizia subito.

goletta verde goletta verde fa tappaLegambiente fa tappa al Sin di Bagnoli-Coroglio, 'bonificare per rigenerare'Bonificare per rigenerare: è questo l'appello che Legambiente lancia oggi dal Sin di Bagnoli - Coroglio insieme a Goletta Verde al suo primo giorno di tappa in Campania, per chiedere eco giustizia e ... ansa.it

goletta verde goletta verde fa tappaGoletta Verde approda a NapoliDI GUIDO INVERNIZZI Goletta Verde di Legambiente arriva in Campania per l’11esima tappa del suo viaggio lungo le coste italiane. Giunta alla sua 40esima edizione, dal 21 al 23 luglio sarà ormeggiata a ... ilgolfo24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web