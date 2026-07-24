Gli algoritmi della guerra coinvolgono hacker e missili, secondo Arturo Di. Gli attacchi informatici precedono spesso le operazioni militari tradizionali, creando nuove dinamiche nei conflitti. Le tecnologie digitali vengono usate per attaccare infrastrutture e sistemi di comunicazione, contribuendo a un escalation delle violenze. L'uso di strumenti digitali si inserisce in un quadro di escalation tra attacchi informatici e interventi militari tradizionali, con ricadute su civili e infrastrutture.

Bianca Tombini – Città del Vaticano “Prima arrivano gli hacker, poi i missili”. È questa la nuova grammatica dei conflitti descritta da Arturo Di Corinto che spiega come le guerre del XXI secolo non si combattano più soltanto con carri armati, artiglieria e soldati, ma in maniera più subdola attraverso reti informatiche, algoritmi, intelligenza artificiale e campagne di disinformazione. Oggi attacchi satellitari, disinformazione, profilazione e uso dell'intelligenza artificiale sono diventati componenti essenziali delle operazioni militari. La rivoluzione digitale ha infatti cambiato radicalmente scala e intensità delle guerre: “Il campo di battaglia è esteso al cyberspazio, alle infrastrutture della rete e perfino alla vita quotidiana dei cittadini”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Gli algoritmi della guerra, tra vittime civili e speranze di pace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il maggio di Aquino: racconti di guerra, speranze di paceL’Associazione Culturale Katartika Ets organizza una due giorni dedicata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale che hanno coinvolto il territorio.

Prima enciclica di Papa Leone XIV: il grido della Magnifica Humanitas contro i robot killer e gli algoritmi che decidono chi deve morire in guerraPapa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata Magnifica Humanitas.

Temi più discussi: La colonna sonora di Leone contro l’incubo degli algoritmi di guerra; Intelligenza artificiale e democrazia: Caligiuri e la sfida dell'algoritmo educativo; Cittadini e algoritmi, la nuova alleanza della ricerca scientifica; Guerra algoritmica, sovranità digitale e costruzione di immaginario.

MARTEDÌ 21 LUGLIO • ORE 21:00 PROPAGANDA IRANIANA E TERRORISMO POLITICO: LA GUERRA DELLE NARRATIVE È GLOBALE Oggi le guerre non si combattono soltanto con missili, droni e carri armati. Si combattono con informazione, prop x.com

La guerra invisibile degli Stati contro gli algoritmiPerché qua lo scontro è fra la giurisdizione degli Stati sovrani e la deregulation degli Stati virtuali le grandi piattaforme che nel tempo hanno sancito la legge, o meglio, il far west strutturale ... ilmessaggero.it

La guerra invisibile degli Stati contro gli algoritmiC'è un conflitto che negli ultimi anni da strisciante si è fatto sempre più conclamato: un conflitto fra Stati, diverso però dalle guerre che ci vengono raccontate ogni giorno sui giornali. Per oltre ... ilmattino.it