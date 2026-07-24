gli affitti in valdera volano alle stelle rincari fino a doppia cifra le tariffe suddivise per zona

Pontedera, 24 luglio 2026 – La casa in affitto in Valdera è diventata un bene sempre più conteso. Mentre il mercato delle compravendite mantiene un andamento stabile, sono soprattutto i canoni di locazione a registrare gli scatti più significativi, spinti da una domanda in crescita e da un’offerta che fatica a tenere il passo. Secondo i dati aggiornati di Immobiliare.it, nel mese di giugno 2026 il territorio mostra un quadro dinamico, con aumenti degli affitti in quasi tutti i principali comuni. A Pontedera, cuore economico della Valdera, il prezzo medio richiesto per una locazione residenziale è arrivato a 10,51 euro al metro quadro al mese, con un incremento del 9,48% rispetto a giugno 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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