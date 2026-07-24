Gli affitti in Valdera volano alle stelle Rincari fino a doppia cifra le tariffe suddivise per zona
In Valdera, i canoni di affitto sono aumentati notevolmente, con rincari che raggiungono anche doppia cifra in alcune zone. Mentre il mercato delle vendite immobiliari resta stabile, la domanda di case in affitto cresce, ma l'offerta non riesce a soddisfarla. Le tariffe variano a seconda delle aree, evidenziando un aumento generalizzato dei costi di locazione.
Pontedera, 24 luglio 2026 – La casa in affitto in Valdera è diventata un bene sempre più conteso. Mentre il mercato delle compravendite mantiene un andamento stabile, sono soprattutto i canoni di locazione a registrare gli scatti più significativi, spinti da una domanda in crescita e da un’offerta che fatica a tenere il passo. Secondo i dati aggiornati di Immobiliare.it, nel mese di giugno 2026 il territorio mostra un quadro dinamico, con aumenti degli affitti in quasi tutti i principali comuni. A Pontedera, cuore economico della Valdera, il prezzo medio richiesto per una locazione residenziale è arrivato a 10,51 euro al metro quadro al mese, con un incremento del 9,48% rispetto a giugno 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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