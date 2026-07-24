Giulia De Lellis trend sexy per l’estate 2026 | gli anelli sottilissimi da piede sono un must

Gli anelli sottilissimi da piede sono tornati di tendenza grazie a Giulia De Lellis, che li ha mostrati come accessorio di moda per l’estate 2026. La influencer ha condiviso immagini in cui indossa questi gioielli, contribuendo a farli diventare un must della stagione. È la prima estate da mamma per De Lellis, che ha scelto di valorizzare il look con questo dettaglio minimalista.

Giulia De Lellis riporta in voga il trend degli anelli sottilissimi da piede: ecco come indossarli. Giulia De Lellis sta vivendo la sua prima estate da mamma. Lo scorso ottobre infatti è nata Priscilla, frutto dell’amore con il rapper Tony Effe. La nota influencer nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram nella quale sfoggia un anello ai piedi. Ricordate quanto erano in voga nei primi anni Duemila? Ecco che grazie a Giulia sono destinati a essere il trend sexy dell’estate 2026! Prima estate da genitori per la coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe che, assieme alla loro piccola Priscilla, si stanno godendo un pò di relax al mare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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