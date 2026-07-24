Giornale radio del mattino venerdì 24 giugno
Venerdì 24 giugno, il Giornale Radio di LaPresse ha diffuso le principali notizie della giornata. L’edizione mattutina ha fornito aggiornamenti su eventi nazionali e internazionali, senza dettagli specifici sui singoli fatti. La trasmissione include notizie di cronaca, politica e economia, offrendo un quadro completo delle ultime novità. LaPresse ha aggiornato gli ascoltatori con le informazioni più recenti, senza approfondimenti o commenti.
Tutta l’informazione del giorno nel Giornale Radio di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Le notizie del giorno | 26 giugno 2026 - Mattino
Notizie e thread social correlati
Giornale radio del mattino, domenica 24 maggioDomenica 24 maggio, nel giornale radio di LaPresse, si è parlato di un incidente avvenuto questa mattina.
Giornale radio del mattino, martedì 2 giugnoMartedì 2 giugno, il giornale radio di LaPresse fornisce un aggiornamento completo sulle principali notizie nazionali e internazionali.
Temi più discussi: Giornale radio del mattino, mercoledì 22 luglio; Giornale radio del mattino, domenica 19 luglio; Buttafuoco: Il mio programma non tornerà su Radio1, mi è stato comunicato un mese fa; GIORNALE RADIOPIU 17 LUGLIO 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA.
GIORNALE RADIOPIU EDIZIONE DELLE SEI DEL MATTINO https://www.radiopiu.net/.../giornale-radiopiu-22-luglio.../ facebook
Giornale radio del mattino, martedì 21 luglioGiornale radio del mattino, martedì 21 luglio ... msn.com
Giornale radio del mattino, lunedì 20 luglioGiornale radio del mattino, lunedì 20 luglio ... msn.com
Le dichiarazioni di Giovanni Malagò sul possibile approdo di Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale continuano a far discutere. Ma è davvero questa la soluzione ai problemi del calcio italiano? Nel corso di Radio Radio Mattino – Sport & News, T x.com