Giornale radio del mattino venerdì 24 giugno

Da lapresse.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 24 giugno, il Giornale Radio di LaPresse ha diffuso le principali notizie della giornata. L’edizione mattutina ha fornito aggiornamenti su eventi nazionali e internazionali, senza dettagli specifici sui singoli fatti. La trasmissione include notizie di cronaca, politica e economia, offrendo un quadro completo delle ultime novità. LaPresse ha aggiornato gli ascoltatori con le informazioni più recenti, senza approfondimenti o commenti.

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