Giornale radio del mattino domenica 24 maggio
Domenica 24 maggio, nel giornale radio di LaPresse, si è parlato di un incidente avvenuto questa mattina. Un veicolo ha perso il controllo sulla strada statale, coinvolgendo altri mezzi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
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