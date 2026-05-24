giornale radio del mattino domenica 24 maggio

Notizia in breve

Domenica 24 maggio, nel giornale radio di LaPresse, si è parlato di un incidente avvenuto questa mattina. Un veicolo ha perso il controllo sulla strada statale, coinvolgendo altri mezzi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.