Ginesio Fest | Premio Remo Girone all’Arte dell’Attore a Maria Paiato e Valerio Binasco

Il Ginesio Fest ha assegnato il Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore” a Maria Paiato e Valerio Binasco. A partire da quest’anno, il riconoscimento cambia nome e diventa Premio Remo Girone. La cerimonia si è svolta nella località marchigiana, con i due attori premiati per le loro interpretazioni. Non sono stati comunicati dettagli sul motivo della modifica del nome del premio.

Il Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore” cambia nome: da quest’anno sarà intitolato a Remo Girone. Maria Paiato e Valerio Binasco i vincitori dell’edizione 2026 giuria rinnovata presieduta da Alessio Boni La cerimonia si terrà il 25 agosto, in apertura della settima edizione del Ginesio Fest (25-30 agosto, San Ginesio) San Ginesio (MC) – Da quest’anno il Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore” cambia nome e diventa Premio Remo Girone “All’Arte dell’Attore”, in omaggio al grande attore, ideatore del riconoscimento e figura fondativa del premio, scomparso lo scorso ottobre. Una scelta che il festival descrive come un modo per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È morto Remo Salvadori, protagonista dell’arte italiana contemporaneaÈ scomparso a 79 anni Remo Salvadori, artista italiano conosciuto per il suo contributo all’arte contemporanea.

Leggi anche: L'artista Remo Croci presenta la mostra "Se il calcio fosse arte": il 26 luglio l'esposizione a Montefiore dell'Aso

Argomenti più discussi: GINESIO FEST: 25 | 30 agosto 2026 – San Ginesio; Ginesio Fest 2026, la settima edizione è dedicata a Remo Girone.

Ginesio Fest, 'Girone maestro e pilastro della nostra famiglia'Il Ginesio Fest piange la scomparsa di Remo Girone, Presidente di Giuria e caro amico. Perdiamo un pilastro, un maestro e un membro insostituibile della nostra famiglia. Così gli organizzatori del ... ansa.it

Ginesio Fest, arriva Lucia Mascino: Questa è una realtà fertile e vivaFa parte della giuria del Premio San Ginesio All’arte dell’attore, presieduta da Remo Girone, dalla seconda edizione del Ginesio Fest. E quest’anno sarà anche sul palco, con lo spettacolo ... ilrestodelcarlino.it