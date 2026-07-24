Ginesio Fest | Premio Remo Girone all’Arte dell’Attore a Maria Paiato e Valerio Binasco

Da romadailynews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ginesio Fest ha assegnato il Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore” a Maria Paiato e Valerio Binasco. A partire da quest’anno, il riconoscimento cambia nome e diventa Premio Remo Girone. La cerimonia si è svolta nella località marchigiana, con i due attori premiati per le loro interpretazioni. Non sono stati comunicati dettagli sul motivo della modifica del nome del premio.

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Il Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore” cambia nome: da quest’anno sarà intitolato a Remo Girone. Maria Paiato e Valerio Binasco i vincitori dell’edizione 2026 giuria rinnovata presieduta da Alessio Boni La cerimonia si terrà il 25 agosto, in apertura della settima edizione del Ginesio Fest (25-30 agosto, San Ginesio)   San Ginesio (MC) – Da quest’anno il Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore” cambia nome e diventa Premio Remo Girone “All’Arte dell’Attore”, in omaggio al grande attore, ideatore del riconoscimento e figura fondativa del premio, scomparso lo scorso ottobre. Una scelta che il festival descrive come un modo per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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